Tutto può accadere Ch parte Le parole di Di Lorenzo che gelano i tifosi del Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sarà il primo capitano dela festeggiare uno scudetto dai tempi di Diego Armando Maradona, 33 anni fa. Basterebbe questo per delineare il ruolo storico di Giovanni Di, dal 2019 in azzurro e tra i terzini destri di maggior rendimento della Serie A. Non più una sorpresa, e sopratleader morale di una squadra di grande talento e temperamento. Il suo discorso subito dopo il pareggio 1-1 in casa dell'Udinese che ha dato ainopei la certezza aritmetica del terzo titolo è diventato immediatamente virale: "Attraverso il lavoro e il sacrificio siamo riusciti a raggiungere un risultato incredibile. Nel calcio può succedere ditra chi resterà e chi andrà via, ma questo successo ci unirà per sempre. Forza!". Applausi a scena aperta dai ...