Tumore dell’ovaio | le cure che ci sono e le speranze dalla ricerca

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale sulovarico. Nicoletta Colombo, Professore Associato Università Milano Bicocca e Direttore del Programma di Ginecologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), ha recentemente fatto il punto sulla situazione in occasione di un evento organizzato da ACTO (Alleanza contro ilOvarico) Italia. Le buone notizie non mancano sul fronte della, anche e soprattutto grazie alle prospettive aperte dall’utilizzo in prima linea dei cosiddetti PARP-inibitori. Secondo l’esperta “nella cura delovarico i PARP-inibitori utilizzati in prima linea hanno dato risultati inaspettati sia aumentando la sopravvivenza libera da progressione che quella globale, così inaspettati che in alcuni casi io parlerei addirittura di potenziale guarigione da questo ...