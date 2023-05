(Di venerdì 5 maggio 2023) Secondadella Aquatics DivingCup per l’Ital, atterrata nei giorni scorsi a, in Canada. Sei gli: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport Fratelli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport Fratelli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). Assenti Elena Bertocchi, che continuerà ad allenarsi al Centro di Preparazione dell’Acquacetosa dopo l’intervento alla schiena, e Matteo Santoro, impegnato con la nazionale giovanile. SportFace.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER ROMAA PREZZO SCONTATO MagicLand Ci spostiamo da Castel Romano ... otarie e pappagalli, incredibile anche lo spettacolo dei tuffatori professionisti, conda ......tappa del Aquatics DivingCup (5 - 7 maggio) che vedrà i principali tuffatori del mondo arrivare e gareggiare. Anche la nostra Nazionale parteciperà alle diverse gare nella due giorni di, ...L'Italtuffi il primo maggio volerà in Canada, precisamente a Montreal, per la seconda tappa della Aquatics DivingCup. Per l'occasione il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sei atleti: assenti Elena Bertocchi, che continuerà ad allenarsi al Centro di Preparazione dell'Acquacetosa dopo l'intervento ...

Tuffi, World Cup: sei gli azzurri convocati per la tappa di Montreal SPORTFACE.IT

Il gruppo di mammiferi è stato visto durante il corso di Fotoidentificazione cetacei organizzato nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...