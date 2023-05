“Tu sei napoletana | noi no!” Lo striscione choc su Anna Frank dopo lo scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) La foto dicon la maglia del Napoli e unocon la scritta: «Tu sei, noi no!». È quanto apparso nella notte a Mondragone, località del litorale domizio in provincia di Caserta, in piazza Mario Liberato Conte. Il gestorappresenta la risposta a due striscioni affissi nei giorni scorsi nella piazza (prima della vittoria matematica delloda parte della squadra di Luciano Spalletti), uno con la scritta «Mondragone è tutta azzurra» e l'altro con la scritta «Fatevene una ragione». Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha parlato di «gesto ignobile da parte di sconsiderati» che ha macchiato «la stupenda e ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di Serie A da parte del Napoli». Lavanga ha ...

