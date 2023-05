Trump interviene a un summit di Orban | ' un leader straordinario'

(Di venerdì 5 maggio 2023) BRUXELLES - Fuoriprogramma alla Convention deiconservatori in Ungheria. L'ex presidente americano, Donald, è intervenuto in video alla Conservative Political Action Conference(Cpac) ...

si è rivolto ai "patrioti amanti della libertà riuniti in Ungheria per celebrare i valori e i principi senza tempo che uniscono i conservatori di tutto il mondo".

