Trovato morto nel bagno di casa sua Il Pd travolto dal lutto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una intera città, Fano, sotto choc eper il Pd e il mondo politico della sinistra: èa soli 42 anni Tommaso Della Dora, segretario dei democratici della cittadina delle Marche affacciata sul mare Adriatico. Il politico è deceduto all'improvviso, dopo essersi sentito male neldisua. Il suo corpo senza vita è stato ridal padre. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: gli sarebbe stato fatale un attacco di cuore. "Quanto accaduto a Tommaso – ha scritto in una nota il sindaco di Fano Massimo Seri – ci lascia senza parole e ci riempie di immenso dolore. Una tragica e improvvisa notizia che ferisce la nostra città. Tommaso era il segretario del Partito Democratico, giovane volenteroso e appassionato. Un dramma – ha aggiunto il primo cittadino della località balneare ...

Ucciso un 12enne,suicida l'aggressore. La polizia di Broward, arrivata sul posto, hatre persone con ferite di arma da fuoco. Dopo aver ferito l'uomo nell'auto e ucciso il bambino di ...Tommaso aveva 42 anni ed èall'improvviso nel bagno di casa. Il corpo senza vita è stato ritrovato dal padre. La tragedia è accaduta a Fano, nota località balneare delle Marche, dove Tommaso Della Dora viveva. La comunità ...Paul Grant L'attore ha avuto un collasso appena fuori da una stazione ferroviaria di Londra. È statosenza sensi a King's Cross e subito soccorso, ma le sue condizioni sono poi ...

Vittorio Marianecci è stato trovato morto. Cosa sappiamo delle ultime ore QUOTIDIANO NAZIONALE

Un'altro incidente sul lavoro ha causato il decesso di un giovane operaio. Le autorità indagano per capire come sia morto.Un uomo ha aperto il fuoco ad una stazione di servizio in Florida: ha ucciso un 12enne e ferito un'altra persona, poi si è tolto la vita ...