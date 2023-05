Troppi incidenti sulle strade | la sicurezza esige interventi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il tema dellastradale sta diventando di un’urgenza sempre più conclamata, purtroppo anche con punte di evidenza drammatica nelle cronache quotidiane, soprattutto a fine settimana. Le criticità, che sconfinano in eccessi, pericolosità e, sono note e siamo di fronte ad un’emergenza nazionale, di cui si è fatto interprete anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sabato 6 maggio si terrà la “Giornata europea dellastradale”. Non è più possibile rassegnarsi indifferenti a quella che l’ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) definisce senza giri di parole “una strage senza fine, con un decesso ogni 19 oreitaliane”. Le cifre non lasciano dubbi sulla gravità della situazione: dall’inizio del 2023 al 22 aprile scorso sono stati 131 i ...

Firenze, 4 maggio 2023 - Un altro svio si è verificato oggi nella zona del Romito e che ha riguardato un treno passeggeri vuoto e diretto al deposito. "Stanno diventando davverogliche interessano il trasporto ferroviario in Toscana. Di fronte all'ultimo in ordine di tempo, che ha coinvolto un treno passeggeri fortunatamente diretto al deposito, non posso ...... soprattutto, il coinvolgimento dell'ufficio tecnico per verificare la possibile, quanto opportuna, realizzazione di una rotatoria che scriverebbe la parola 'fine' ai continuiche si ...In compenso, il manto stradale dovrebbe essere più livellato e senzaavvallamenti, giovando ...e guasti hanno impedito di apprezzarne i benefici, che si spera possano finalmente ...

Traffico in tilt, paralizzata la circolazione. La furia dell’assessore Baccelli: "Scrivo agli amministratori delegati di Rfi e Trenitalia. Devono correre ai ripari perché questi fatti non si verifichi ...Dopo il deragliamento del treno senza passeggeri avvenuto giovedì vicino a Santa Maria Novella (il terzo in poche settimane) c'è il sopralluogo dell’Agenzia per la sicurezza: «Concomitanze da chiarire ...