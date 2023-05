Trasformazione digitale | le strategie politiche dell’UE

(Di venerdì 5 maggio 2023) La transizioneè una delle priorità: mette in primo piano le persone e apre nuove opportunità per le imprese. Le soluzioni digitali sono, pertanto, fondamentali per combattere i cambiamenti climatici e conseguire la transizione verde e hanno come obiettivi: aprire nuove opportunità per le imprese incoraggiare lo sviluppo di tecnologie affidabili promuovere una società aperta e democratica consentire un’economia dinamica e sostenibile contribuire a combattere i cambiamenti climatici e a realizzare la transizione verde. L’approccio europeo alla transizioneL’approccio europeo alla transizionesi basa su tre pilastri principali: Tecnologia al servizio delle persone La strategiamira a: investire nelle competenze digitali a beneficio ...

... il programma dell'Unione Europea che definisce le ambizioni digitali per il prossimo decennio, come lo sviluppo di infrastrutture digitali sicure e sostenibili, ladelle ...... il programma dell'Unione Europea che definisce le ambizioni digitali per il prossimo decennio, come lo sviluppo di infrastrutture digitali sicure e sostenibili, ladelle ...... per aiutare le imprese a navigare i mercati dinamici delle materie prime, per accelerare la transizione verso il net zero, per finanziare ladell'Europa e per investire nella ...

Centri commerciali, la trasformazione digitale secondo Svicom Proptech 360

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI), assistita in parte da una garanzia di SACE, conferma l’impegno al fianco di TIM nello sviluppo delle infrastrutture di rete di ultima generaz ...La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha annunciato di aver concesso un finanziamento di 360 milioni di euro a Tim per il potenziamento della copertura 5G in Italia, con il supporto parziale di ...