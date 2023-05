Traffico Roma del 05-05-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra laFiumicino e la via del mare e tra Laurentina e Tuscolana in in una si rallenta tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Tiburtina in uscita daintenso sulla percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a Tor Cervara e poi sulla Cristoforo Colombo dalla raccordo di Malafede difficoltà di circolazione poi sulla via Pontina dove si sta in coda tra Castel di Decima ed il raccordo anulare verso l’Eur si rallenta anche in tangenziale Tra Corso di Francia e Batteria Nomentana verso San Giovanni e laL’Aquila e via Salaria verso lo stadio Olimpico i dettagli sulla sito.luceverde.it da Ivan ...