Traffico Roma del 05-05-2023 ore 19 | 00

(Di venerdì 5 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ha iniziato oggi il venticinquesimo raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri chiusa alPiazza Regina Pacis chiusi alla circolazione anche Viale della Marina e il lungomare Toscanelli e Duilio tra Largo delle sirene via del bucintoro i bus della 62 deviano per corso Duca di Genova Viale Paolo Orlando via Vega domani La deviazione di percorso sarà anche per la linea bus 064 il venerdì e il sabato per le metropolitane ABB uno e ci con le ultime corse da capolinea 1:30 di notte il venerdì e il sabato i lavori serali che stanno interessando la metro a sono sospesi all’Olimpico dalle 18-inter previsto il consueto piano con divieti di sosta già diverse ore prima della partita nelle strade intorno al Foro Italico per i tifosi della ...