Traffico Roma del 05-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra laFiumicino via Tuscolana interna tra Cassia e Salaria da Settebagni a via Tiburtina incolonnamenti lungo la tangenziale dalla galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni difficoltà di circolazione sulla via del mare un incidente provoca code tra il raccordo e Vitinia a Ostia antica e tra Casal Bernocchi la stazione di Vitinia direzione Eur in uscita dasi rallenta poi sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede sul percorso Urbano della A24 tangenziale a Tor Cervara code sulla viadotto della Magliana tra via Cristoforo Colombo in via del Cappellaccio direzione raccordo anulare i dettagli sul sito ...