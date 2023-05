Traffico Roma del 05-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascoltoin coda in zona Ottavia per la chiusura di via Casal del Marmo tra via della Stazione Ottavia via filamondo in direzione te sì per lavori rallentamenti per incidente sulla Salaria invece nei pressi del immissione in tangenzialee rallentamenti poi in tangenziale Tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni Ci sono code poi provo a San Giovanni a causa di un incidente in via Magna Grecia tra Piazzale Appio e via Corfinio anche lungo via della Magliana sono ancora segnalati rallentamenti per incidente accaduto all’altezza di via Ernesto Nathan rallentamento sul raccordo anulare pertra lo svincolo della 24 e Prenestina in carreggiata interna verso l’appia in tema di manifestazioni invece all’appio latino sarà chiusa oggi ...