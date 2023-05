Traffico Roma del 05-05-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 5 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... per un'altra inchiesta perdi droga della Dda di Napoli. Ballone è noto alle cronache ... Catturato dopo pochi giorni a, ha scontato sette anni di carcere duro in diversi penitenziari tra ......L'ex ministro condannato della Romania trova rifugio in Italia. L'ex ministro delle Finanze Darius Valcov, condannato questa settimana dall'Alta Corte rumena a sei anni di carcere per...Ha funzionato quasi tutto bene: il presidio delle forze dell'ordine, i punti di assistenza medica e perfino il pianocon la sua vasta zona rossa che ha convinto praticamente chiunque a ...

Ultima Generazione, attivisti nudi e incatenati in via del Tritone: traffico paralizzato, interviene la polizia Corriere Roma

Tre grandi questioni sul tavolo: parcheggi, sicurezza dell'ospedale Pertini - sia in termini di emissioni acustiche che di accessibilità - e trasporto pubblico ...Roma Eco Race è il nome della manifestazione sportiva automobilistica di regolarità a cui possono partecipare solo vetture che utilizzano carburanti alternativi. La capitale si prepara ad ospitare la ...