Traffico | gli automobilisti sono favorevoli all' eventuale aumento dei limiti di velocità a 150 km h L' indagine AutoScout24

italiani si dichiarano contrari alla riforma (80%), in quanto convinti che ilaumenterebbe e che il progetto non possa essere applicato a tutte le tratte urbane. Sicuramente il dato ......la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta - attivata temporaneamente per smaltire... Attualmente ilè bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti ...... sul fiume Trionto, aperto alnel 2016 lungo la strada statale 177 nel territorio del ... La Calabria è, infatti, tra le regioni in cuieffetti della crisi climatica stanno diventando sempre ...

Traffico, gli automobilisti sono favorevoli all’eventuale aumento dei limiti di velocità a 150 km/h. L'indagin leggo.it

Disposto il piano traffico per l’11 maggio, quando a Napoli ci sarà la tappa del Giro d’Italia: l’elenco delle deviazioni e le ...Sicurezza stradale, limiti di velocità in autostrada e in città, valutazione sulle autostrade italiane, uso di alcol e del cellulare alla guida, patente a 17 anni, blocco ...