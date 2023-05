Traffico di droga e furti d' auto | 68 arresti della Dda di Catania

(Di venerdì 5 maggio 2023)(ITALPRESS) – In tutta la provincia di, ma anche a Siracusa, Agrigento, Pavia e Vibo Valentia, oltre 400 Carabinieri del Comando Provinciale distanno conducendo l'operazione denominata “Carback”, in collaborazione con il XXII Reggimento “Sicilia”, lo Squadrone Eliportato Cacciatori, ed il Nucleo Elicotteri ed il Nucleo Cinofili.Sono in tutto 68 le persone arrestate dai militari che, con il coordinamentoDirezione Distrettuale Antimafia di,hanno individuato due associazioni criminali, aventi epicentro nel quartiere catanese San Giorgio: la prima dedita alla commissione di un numero impressionante didi, la maggior parte delle quali era destinata ad essere oggetto di “estorsione con il metodo del cavallo di ritorno”, la ...

8.45 Mafia,ed estorsioni: 68 arresti 68 arresti dei carabinieri di Catania per mafia,died estorsione. Tra gli indagati anche esponenti delle cosche Cappelli e Cursoti milanesi. 400 i militari impegnati nel blitz. Gli indagati sono accusati a vario titolo di ...Venerdì mattina i carabinieri di Catania, in Sicilia, hanno arrestato 68 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa,di ...Per quanto riguarda ildi cocaina, invece, gli arrestati compravano le partite diall'ingrosso, spendendo 42mila euro al chilogrammo, e ne organizzavano lo spaccio nei rioni di Libino ...

Koke il "narcos", da principe di Salonicco a boss di una rete di marijuana e cocaina La Gazzetta dello Sport

Sono 68 le persone arrestate nell'operazione Carback per estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno e anche per traffico di cocaina.CATANIA (ITALPRESS) – In tutta la provincia di Catania, ma anche a Siracusa, Agrigento, Pavia e Vibo Valentia, oltre 400 Carabinieri del ...