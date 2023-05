Toyota - Aygo X Undercover | i prezzi per l' Italia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 5 maggio 2023) Laapre le vendite della serie limitata, realizzata in collaborazione con lo stilista Jun Takahashi. La vettura, in consegna dal mese di giugno, sarà disponibile inin 1.000 esemplari ed è ordinabile a 21.950 euro in versione manuale e a 23.150 euro in versione automatica S-CVT: in caso di permuta o rottamazione, la Casa offre uno sconto di 3.250 euro, portando irispettivamente a 18.700 e 19.900 euro. Full optional personalizzata. L'allestimento include la tinta esterna grigia specifica del modello, con finiture bi-tone abbinate, inserti Coral Red per i cerchi di lega da 18", adesivi sul tetto e ricami unici per sedili e tappetini. La dotazione di serie include inoltre i gruppi ottici a Led, il climatizzatore automatico, i sedili riscaldabili, l'infotainment ...