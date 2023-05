Toyota - Aygo X Undercover | i prezzi per l' Italia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Laapre le vendite della serie limitata, realizzata in collaborazione con lo stilista Jun Takahashi. La vettura, in consegna dal mese di giugno, sarà disponibile inin 1.000 esemplari ed è ordinabile a 21.950 euro in versione manuale e a 23.150 euro in versione automatica S-CVT: in caso di permuta o rottamazione, la Casa offre uno sconto di 3.250 euro, portando irispettivamente a 18.700 e 19.900 euro. Full optional personalizzata. L'allestimento include la tinta esterna grigia specifica del modello, con finiture bi-tone abbinate, inserti Coral Red per i cerchi di lega da 18", adesivi sul tetto e ricami unici per sedili e tappetini. La dotazione di serie include inoltre i gruppi ottici a Led, il climatizzatore automatico, i sedili riscaldabili, l'infotainment ...

Chi è in cerca di una citycar moderna , graziosa di aspetto e che ricordi vagamente un mini - SUV , avrà senz'altro fatto un pensierino pure a lei, aX , utilitaria uscita nel 2022 che dalla (quasi) omonima antenata prende le distanze sotto vari aspetti, dallo stile alle funzioni. Chi avesse approfondito l'argomentoX, sarà anche ...Al via gli ordini dellaX Undercover. La nuova versione del modello di successo diè stata svelata in concomitanza della sfilata Undercover Autunno 2023 in occasione della ...SERIE LIMITATA LaX Undercover si riconosce per la particolare colorazione grigio con finitura bi - tone appositamente realizzata dal costruttore, inserti Coral Red per i cerchi in lega ...

Toyota Aygo X Undercover, serie alla moda con uno sconto speciale Auto.it

La nuova serie speciale 2023 Toyota Aygo X Undercover (anche automatica) è ufficialmente in vendita, consegne da giugno. Prezzo, accessori e promozioni in corso ...Lo scorso marzo la Toyota, in occasione della sfilata Undercover Autunno 2023 alla Paris Fashion Week, ha svelato la Toyota Aygo X Undercover, versione speciale creata dal designer giapponese Jun Taka ...