... che include il sistema di sicurezza attiva e assistenza alla guidaSafety Sense di ultima generazione, Fari LED, Climatizzatore automatico, sedili riscaldabili e sistema multimediale...Lale vendite della serie limitata Aygo X Undercover, realizzata in collaborazione con lo stilista Jun Takahashi. La vettura, in consegna dal mese di giugno, sarà disponibile in Italia in 1.... Davide Damosso (Environment Park), Federico Ferrini (Techfem), Luigi Ksawery Lucà (Motor ... Oggi siun nuovo capitolo per l'Associazione e con l'impegno di tutti noi verranno dati nuovi ...

Toyota apre gli ordini della nuova Aygo X Undercover Tiscali

La Casa apre gli ordini della citycar in serie limitata, disponibile in 1.000 esemplari con consegna prevista a giugno ...ROMA (ITALPRESS) – Toyota e Undercover – Innovatori nei loro rispettivi campi – re-immaginano Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand, una nuova icona dello spiri ...