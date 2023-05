Torna Sutus by Les Roches | il Summit universale del turismo spaziale e subacqueo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un evento unico nel suo genere Il 26, 27 e 28 settembre, in coincidenza con l’equinozio d’autunno, i campus di Lesin Spagna e Svizzera diventeranno il centro nevralgico deld’avanguardia. Il futuro, lo spazio e l’universosi incontreranno e si mescoleranno allo Space & Underwater Tourism Universal), il più importante evento dial mondo e di fatto l’unico nel suo genere. La quarta edizione dell’incontro, organizzata da Les– scuola specializzata in formazione alberghiera edi lusso – e da Medina Media Events, accoglierà più di 50 relatori provenienti da Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Con il titolo ‘Beyond Borders’, ...

by Les Roches nasce nel 2019 a Les Roches Marbella con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, rafforzando la posizione di un istituto come Les Roches ...by Les Roches nasce nel 2019 a Les Roches Marbella con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, rafforzando la posizione di un istituto come Les Roches ...

Torna Sutus by Les Roches, il Summit universale del turismo ... Adnkronos

(Adnkronos) - Il 26, 27 e 28 settembre, in coincidenza con l'equinozio d'autunno, i campus di Les Roches in Spagna e Svizzera diventeranno il centro nevralgico del turismo d'avanguardia. Il futuro, lo ...