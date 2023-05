Tifosi napoletani aggrediti in campo a Udine

Dopo la partita Udinese - Napoli che ha garantito lo scudetto agli azzurri isono entrati in campo per festeggiare ma gli ultras dell'Udinese li hanno aggrediti.Si deve quindi arrivare al quarto collegamento per riuscire a scorgere un gruppuscolo di quattroapparsi dietro Auriemma che mossi con un po' di pietà gli si sono avvicinati per ...Alcune decine difriulani, ha riportato Radio1, sono state viste con cinghie e bastoni in mano nel tentativo di colpire iavversari che invadevano il campo pacificamente. Momenti di ...

Udinese-Napoli, scontri alla Dacia Arena tra tifosi dopo invasione di campo ilmattino.it

Scene di violenza in viale Italia, nel pieno centro di Avellino. Un gruppo di supporters del Napoli è sceso in auto con le bandiere azzurre per festeggiare lo Scudetto ...Il Napoli ha vinto il campionato, arrivano anche i complimenti del sindaco Manfredi: “Finalmente, complimenti agli azzurri” ...