Tifosi della Sampdoria lanciano banconote false su Lotito

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’Hotel Gallia di Milano ha ospitato l’assembleaLega Serie A, dove erano presenti i rappresentanti di tutti i club italiani. Ad accoglierli, però, un gruppominacciosi e aggressivi che hanno contestato i dirigenti. Tra quelli presi di mira, ci sono Paolo Scaroni, presidente del Milan, l’amministratore delegato Adriano Galliani e Claudio. Quest’ultimo in particolare, il presidenteLazio, sarebbe colpevole di non aver mai nascosto le sue amicizie con Ferrero, il reale problema che ha portato i doriani a protestare in un Hotel di Milano. Ihanno lanciatosue hanno cantato cori sulle parole di “Liberate la Samp”, come riportato anche da Fanpage.it, ...