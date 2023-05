Tifosi del Napoli aggrediti ad Avellino durante i festeggiamenti per lo scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl triplice fischio alla “Dacia Arena” di Udine, esplode la festa. Dopo 33 anni ilè campione d’Italia. Tanti, tantissimi i comuni irpini che sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria dellodella formazione partenopea. Da Altavilla Irpina ad Ariano Irpino per passare a Grottaminarda e altri paesi in Provincia di. Nel capoluogo però alcuni timidinon sono stati accolti di buon grado. Diverse le segnalazione piovute sui social ma soprattutto diversi video. Alcuni episodi sono stati registrati nella serata tra Viale Italia e Via De Concilis. Diversi facinorosi – qualcuno di loro anche incappucciati – ha ricorso i mezzi in festa invitandoli a togliere ogni tipo di vessillo azzurro. Strappate bandiera e colpi alle carrozzerie di chiunque si ...

Così il Napoli ha vinto lo scudetto Scudetto Napoli, è festa in piazza a Bologna, icantano 'Napule è' di Pino Daniele Festa per iNapoli anche a Bologna dopo la vittoria dello ...Commenta per primo Non manca la fantasia aiNapoli campione d'Italia: questa notte una nave ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare lo scudetto conquistato dalla squadra di Spalletti.NAPOLI - Lo scudettoNapoli è il coronamento di un campionato dominato dall'inizio alla fine, come riconosciuto anche daidelle altre squadre e persino dagli storici rivali juventini , anche se c'è chi come ...

Varese, gli ultras cercano di impedire i festeggiamenti dei tifosi del Napoli. Interviene la Polizia Il Fatto Quotidiano

Nuovo capitolo per Giovanna Botteri durante il collegamento televisivo. La giornalista Rai, inviata a Parigi, è in strada per documentare la festa nella capitale francese quando incontra un gruppo di ...