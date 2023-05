Tifosi ballano sull’auto dei vigili urbani in Piazza Trento e Trieste

(Di venerdì 5 maggio 2023), a migliaia, hanno riempito le strade di Napoli con il desiderio di festeggiare una notte storica. Tutti che volevano festeggiare un giorno così importante per l’intera città. Nel momento più importante della serata, quando si riempivano le piazze di cori e bandiere, alcune persone inhanno aggredito delle autorità. O meglio, è stata aggredita la macchina deiche avevano presidiato quella zona. Iresponsabili si sono messi a ballare sul tetto della macchina, per poi romperla. Nonostante questi episodi, il prefetto Colomba, ai microfoni di SkyTG24, ha voluto sottolineare che “il piano di sicurezza ha funzionato”. Il prefetto sostiene così che tutto sia stato funzionale e previsto. Sia per quanto riguarda i punti di ...

... sorridenti ed euforici, cantano eabbracciati. Come dichiarato anche da Spalletti, sono ... La seconda è per i: Napoli, è per te! Poi, ai collaboratori, al direttore, alla società e a ...Abbiamo l'obbligo verso noi stessi, la Proprietà e verso i nostrie la volontà di finire ... Ore 15.30 - Le suoree cantano in onore del Napoli: le immagini sui social - VIDEO Ore 15.00 - ...tre punti dalla settima classificata (Pisa) alla 14esima (Ternana). Un andamento incostante ... Un dato che spiega praticamente tutto, dalla classifica al malumore dei. C'è folla, ma il ...

Festa scudetto Napoli, tifosi ballano sull'auto dei vigili urbani e ... Fanpage.it

Tifosi del Napoli si lasciano prendere dall'entusiasmo per la festa scudetto e salgono sull'auto dei vigili sfondando il tetto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Scudetto 2023, Napoli campione d'Italia: il rientro della squadra in città. LA DIRETTA ...