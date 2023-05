(Di venerdì 5 maggio 2023) Le indiscrezioni riguardo una possibile chiamata nel roster principale dicircolavano giá da diversi mesi, ma è stato solo la scorsa settimana che il suo sogno è finalmente diventato realtà, quando è stata scelta per unirsi al roster di Raw durante il WWE Draft. Il Draft entrerá ufficialmente in vigore questo lunedì, perció “Busted Open Radio” ha dato un’occhiata ad alcune delle convocazioni da NXT, inclusa appunto quella diè d’accordo con questa scelta. Per l’ex campionessa femminile AEW, laha il potenziale per essere un elemento chiave nella divisione femminile di Raw: “Credo che se la mettonocontro qualcuno condendo per bene la trama, ...

Thunder Rosa su Zoey Stark: “Il cielo è l’unico limite per lei” Zona Wrestling

