Leggi Ancheperdono un pezzo ma Stash tranquillizza i fan: 'Non ci stiamo sciogliendo' 'Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l'upgrade del nostro ...Newsic Friday Vol. 18 - 2023! Ed Sheeran su tutti per questo primo new music friday di maggio. In Italia il ritorno di Tiziano Ferro, Paola & Chiara, Coma_Cose e poi ancora Ernia, Arisa,e tanto altro... LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO Grian Chatten - Voto 8,00 - Proprio non male la prova solo del cantante dei Fontaines D. C. Scrittura veloce, belle armonizzazioni, ...Fuori anche 'Italodisco' , il nuovo pezzo dei. Spazio pure per 'Agosto morsica', la nuova hit dei Coma_Cose . Hit estate: la lista ufficiale di tutte le nuove uscite Ricapitolando, ecco ...

The Kolors tornano con "Italodisco", il nuovo singolo è un omaggio agli anni 80 TGCOM

05 mag 2023 - È già partita la corsa al tormentone estivo 2023. E ci dà già grandi soddisfazioni (si fa per dire).The Kolors tornano con il singolo "Italodisco", un omaggio agli Anni 80, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 maggio. Scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da ...