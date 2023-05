Tesser | “Con il Bari autostima e garra”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 maggio 2023) “L’esame di coscienza è stato fatto e le scuse ai tifosi presentate ”. Dopo il pesante ko rimediato lunedì a Venezia, domani al Braglia arriva il, terza forza del campionato e il Modena può reagire: “Si deve ripartire, dobbiamo ritrovaree pensare all’importanza della sfida”, spiega Attilionella conferenza stampa della vigilia. I biancorossi dell’ex Michele Mignani sono la migliore compagine per punti ottenuti negli ultimi tre mesi (28 in 13 partite) e inseguono il Genoa per la promozione diretta: “Sono una squadra di livello, non per niente sono terzi in classifica, ma dobbiamo pensare a noi e capire come metterli in difficoltà”, sottolinea. Le motivazioni non mancheranno e non potranno mancare nemmeno al Modena: “La classifica dice, a 360 gradi, che non c’è una squadra che possa stare ...