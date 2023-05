Tesla - Model S Plaid | pronto il Track Package da 322 km h

(Di venerdì 5 maggio 2023) LaS sblocca il suo vero potenziale. La Casa americana ha infatti confermato l'arrivo, entro breve tempo, deldedicato alla variante, capace di portare al massimo le prestazioni della super berlina elettrica. 322 km/h, ma servono freni e gomme adatti. Ilpermette di elevare la velocità massima a 200 miglia orarie, pari a 322 km/h. Il dato è quello annunciato fin dal lancio dello, che però fino ad oggi era limitato a 262 km/h, poi saliti a 282 km/h con l'aggiornamento denominatoMode. Per "sbloccare" i 322 km/h i clienti dovranno dotare la vettura dell'impianto frenante potenziato, ancora non visibile sul configuratore, nonché del kit con cerchi di lega da 20" e pneumatici ...

Non è previsto quindi alcun aggiornamento aerodinamico come invece ipotizzato alcuni mesi fa: S Plaid rimarrà inalterata e quindi sprovvista di spoiler e ulteriori appendici.

