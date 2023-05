Terremoto | forte scossa di magnitudo 6 4 | la zona colpita

(Di venerdì 5 maggio 2023) Undi6.4 della scala Richter è stato registrato oggi, 5 maggio 2023. Unadi tale violenza è definita dagli esperti “”. Undi tale entità può avere un raggio d’azione molto ampio, che in diversi casi arriva a 160 chilometri di distanza rispetto al punto di epicentro. Generalmente unadi 6.4 è pericolosa per la popolazione. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio a Vieri Angelucci Leggi anche: Yara Gambirasio, la notizia improvvisa dopo anni dalla scomparsa: tutta la verità sul casoin Giappone oggi 5 maggio 2023:a Suzu La violentaè stata avvertita alle ore 14:42 ...

Forte terremoto in Giappone, scossa sulla costa dell’isola di Honshu | VIDEO MeteoWeb

Violenta scossa di terremoto è stata registrata in queste ultime ore in Giappone. Grande paura e agitazione per la popolazione.Un terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter è stato registrato oggi in Giappone, nel territorio di Suzu. La violenta scossa è stata avvertita alle ore 7:42 della mattina (ora italiana) del 5 ...