Terremoto del Friuli del 1976 la storia della famiglia Forgiarini di Gemona

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 maggio 2023), provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del.Il Messaggero Veneto, gruppo editoriale L’espresso, fa la cronaca di quei giorni e raccoglie moltissimo materiale fotografico.A quarant’anni di distanza, il direttore decide di pubblicare alcune delle foto in cui si cerca di identificare i soggetti immortalati, per vedere chi è ancora vivo, che cosa fa, dove vive. Un’intera, di nome, si riconosce in un’ immagine scattata nel rifugio d’emergenza di. Ci sono Leda e Liano, con la figlia Erica, scampati per miracolo perché, complici le prime giornate primaverili, erano andati a fare una passeggiata lontani dal centro. C’è Ezio, dato per disperso per diversi giorni, perché era andato al lago di Cavazzo con la futura ...