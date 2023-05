Tentato omicidio in campo | video agghiacciante | Udinese-Napoli | cosa non si era visto | Immagini forti

(Di venerdì 5 maggio 2023) La grande festa, certo: il terzo scudetto vinto daldi Luciano Spalletti. Ma a Udine, subito dopo il fischio finale, si è scatenato l'inferno. I tifosi delinfatti hanno invaso il, così come quelli dell', e dopo il pari per 1-1 che è valso lo scudetto ai partenopei è successo davvero di tutto. Attimi di panico, con Luciano Spalletti e i giocatori delin fuga per direttissima negli spogliatoi. Ma, soprattutto, inè esplosa la violenza, brutale, che solo con fatica le forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza sono riusciti a contenere. Botte, pugni, calci: una gazzarra indegna a cui la polizia è stata costretta a rimediare a suon di manganellate. Come si può vedere in questo, alcune scene sono agghiaccianti: pugni ...

... le due sorelle hanno raccontato di aver ucciso la madre perché, a loro dire, avrebbedi ... Tutti contro tutti in aula per l'ZilianiLa polizia di Stato ha arrestato Mirko Lo Iacono, 26 anni, per. Il giovane avrebbe preso parte alla sparatoria allo Zen del marzo 2021 a Palermo . Secondo le indagini condotte dai poliziotti Lo Iacono avrebbe avuto un ruolo nel conflitto a fuoco ...Un giovane di 26 anni, Mirko Lo Iacono, è stato arrestato dalla polizia per: avrebbe preso parte alla sparatoria allo Zen del marzo 2021. Lo Iacono, secondo gli investigatori, come riporta Ansa.it avrebbe infatti avuto un ruolo nel conflitto a fuoco per il ...

Accoltella il padre dopo un litigio: arrestato per tentato omicidio Telefriuli

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello l’agevolazione mafiosa per sette degli imputati alla sbarra nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Black Widows” (QUI), ...La Dda di Catanzaro ha acquisito il fascicolo dell'inchiesta aperta dalla Procura di Castrovillari sull'omicidio di Antonella Lopardo ...