Tendi la mano | dona il tuo 5×1000 a Farmacisti in aiuto Onlus

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 5 per mille consente ai contribuenti di destinare una parte delle proprie imposte dell’IRPEF a favore degli Enti del Terzo Settore (ex) comeininè una Associazione nata quasi 20 anni fa a Fiumicino che si impegna con progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Il Presidente Tullio Dariol racconta: “la mission diin, sin dalla sua nascita, è aiutare le persone in situazioni di bisogno a superare le proprie difficoltà”. La destinazione della quota del 5 per mille cos’è? non è una tassa in più, ma solo una diversa destinazione di parte dei contributi comunque dovuti dal contribuente; è complementare (cioè si aggiunge) all’opzione del più classico 8 per mille destinato allo Stato o alle confessioni ...

Il nostro programma 'laa me' fornisce assistenza pianificata a lungo termine. ( Anna Pataki ) Secondo la nostra esperienza il problema principale dei nostri assistiti senzatetto non è l'...Sono gli unici, a Budapest, a occuparsi anche di 'pagare le medicine prescritte' e ad avaere un programmalaa me' per assistenza a lungo termine. 'Secondo la nostra esperienza', aggiunge ...Per tutta la vitaa fare delle cose che stanno per qualcos ' altro ". Ed è proprio quel ... In questa acuta modalità di costruire l'immagine diventa manevidente il filo che unisce gli ...

Nel palmo della mano di Dio - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Oggi è il giorno tanto atteso. I pellegrini astigiani incontreranno il Santo Padre in un’udienza privata nella Sala Clementina del Vaticano. Un incontro ...Il gruppo di 100 donne che a breve si costituirà come associazione: "Non sei sola. Noi siamo al tuo fianco per aiutarti" ...