Temptation Island | cicogna in arrivo per un ex concorrente | l’annuncio sui social

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un altro ex protagonista didiventerà papà. Questa volta si tratta di Massimo Colantoni,del docu-reality nel 2019. L’uomo ha deciso di condividere con i suoi tanti follower la bellissima notizia attraverso una dolce foto. L’ANNUCIO SUI– Come già anticipato, Massimo è noto al pubblico di Canale 5 per la sua L'articolo