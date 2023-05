Temptation Island 2023 | due coppie di Uomini e Donne nel cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 maggio 2023)è alle porte e già si vocifera sulla presenza didineldel reality delle tentazioni, che a partire da quest’estate tornerà regolarmente in onda su Canale 5 il lunedì sera alle 21:30. Anche questa nuova edizione del programma verrà condotta da Filippo Bisciglia dopo oltre un anno di inattività e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, per questo motivo si insinua che potrebbero prendere parte anche quattro amati protagonisti del trono classico, ma di chi si tratta?, ecco chi sono i protagonisti diche potrebbero partecipare al reality Tra lein lizza per la partecipazione ...