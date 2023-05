Tecnologia | bando Enea da mezzo milione | domande entro il 9 giugno

(Di venerdì 5 maggio 2023)mette in campo 5,5 milioni di euro in tre anni per finanziare il Proof of Concept (PoC), il programma interno finalizzato a ridurre la distanza fra ricerca e applicazione industriale. Il 12 maggio sarà pubblicato sul sitoil primoper un importo di circadi euro, destinato a cofinanziare lo sviluppo di tecnologiein collaborazione con le imprese che manifesteranno il proprio interesseil 92023. Questo primo investimento si avvale delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nell’ambito del PNRR e va ad aggiungersi ai 5 milioni di fondi interni– 1ulteriore nel 2023, 2 milioni nel 2024 e 2 nel 2025 – che saranno ...

... 20 di larghezza e 18 di altezza , l'imponentenecessaria per le ricerche e per ottenere ... Ora abbiamo vinto unimportante finanziato dal Pnrr, grazie al quale provvederemo a ...Secondo la mia personale cultura d'impresa,, innovazione e business network sono ... A grande richiesta si riconferma ilistituito da Mes Group in collaborazione con il Dipartimento di ...Secondo la mia personale cultura d'impresa,, innovazione e business network sono ... A grande richiesta si riconferma ilistituito da Mes Group in collaborazione con il Dipartimento di ...

Tecnologia, bando Enea da mezzo milione: domande entro il 9 ... Il Denaro

Enea mette in campo 5,5 milioni di euro in tre anni per finanziare il Proof of Concept (PoC), il programma interno finalizzato a ridurre la distanza fra ricerca e applicazione industriale. Il 12 maggi ...Sono questi i risultati del bando di Fondazione Cariplo Welfare in ageing che mira a potenziare le capacità delle comunità di rispondere ai bisogni della popolazione che invecchia e delle famiglie. A ...