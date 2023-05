(Di venerdì 5 maggio 2023) TCL è orgogliosa di annunciare che la sua nuova linea diS64 ha vinto il prestigioso Red Dotper la sezione Product Design Istituito da oltre 60 anni, il Red Dotè un riconoscimento internazionale e un punto di riferimento che certifica l’eccellenza nel design. Premiata per il grado di innovazione e la qualità del proprio design, la linea S64 è composta da due modelli, progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente. Lo straordinario suono dellaS64 La compatta e potente TCL S643W a 3.1 canali ha una potenza impressionante, grazie al subwoofer che fornisce bassi estremamente profondi e al contempo precisi. I tre diffusori full-range di cui è dotata coprono lo spettro acustico in maniera completa e migliorano l’esperienza di ascolto dei ...

TCL vince il Red Dot Award 2023 con le nuove Soundbar Serie S64 tuttoteK

TCL, ha raggiunto un altro importante traguardo con la sua nuova linea di soundbar Serie S64, che ha appena vinto il prestigioso Red Dot Award 2023 per la sezione Product Design. Questo riconoscimento ...