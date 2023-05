Tassi | dove si vuole arrivare?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 5 maggio 2023) La strategia portata avanti dalla BCE per arginare l’inflazione si sta rivelando poco efficace se si considera la globalità dell’eurozona; soprattutto, nelle stanze dei bottoni di Francoforte ci si ostina a voler copiare le decisioni assunte oltreoceano dimenticando, però, che gli USA hanno sovranità monetaria e sono un’unica nazione anziché una parvenza di unione tra stati apparentemente sovrani. Infatti, i numeri non mentono mai e confermano che l’inflazione, nella zona euro, non tende a diminuire repentinamente come auspicato, contrariamente a quanto accaduto negli Stati Unitiha raggiunto i minimi degli ultimi due anni, 5%. Segnale evidente che, negli USA, la politica aggressiva paga. Non altrettanto accade in Europa con il dato generale al 7% che non è altro se non una media e rappresenta, di fatto, la linea di confine tra le nazioni cosiddette “ricche” ...