Taranto | carcere | ricostruzione maxillofacciale d’urgenza per il poliziotto colpito da un ergastolano Ieri mattina un pugno in faccia | agente trasportato all' ospedale di Acquaviva delle Fonti

Il detenuto campano con fine pena mai, anche in altri penitenziari italiani aveva aggredito poliziotti, stando a quanto affermato dal sindacato Sappe. Stamattina neldil'aggressione ad un agente: un colpo in faccia che ha fatto stramazzare al pavimento il lavoratore. Prima di cadere l'agente ha dato l'allarme. È stato dapprima portato all'...Il detenuto campano con fine pena mai, anche in altri penitenziari italiani aveva aggredito poliziotti, stando a quanto affermato dal sindacato Sappe. Stamattina neldil'aggressione ad un agente: un colpo in faccia che ha fatto stramazzare al pavimento il lavoratore. Prima di cadere l'agente ha dato l'allarme. È stato dapprima portato all'...... hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone (4 in, 4 agli ...

Carcere Taranto: detenuto aggredisce poliziotto penitenziario fratturandogli la mascella Polizia Penitenziaria

TARANTO - Ieri mattina, nel carcere di Taranto, un detenuto ergastolano ha fratturato la mascella di un agente in servizio sferrandogli numerosi pugni al volto. Il poliziotto è stato immediatamente ri ...Un agente di polizia penitenziaria colpito al volto da un detenuto. È accaduto nel carcere di Taranto questa mattina. Il sindacato Sappe denuncia nuovamente le condizioni di lavoro ...