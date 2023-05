Ma ildi ieri non è stato sufficiente, è stato molto tiepido". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa margine della convention di FI a Milano. "Si capisce il disappunto del ...ha anche detto: 'Ci saranno degli atti riparatori, io mi auguro che la Francia deciderà chi debba farlo, io mi auguro che prendano le distanze. Ma ildi ieri non è stato sufficiente,..."Ildei francesi non è sufficiente, non ci sono le scuse, l'incidente non è chiuso". E' chiaro il ministro degli Esteri, e non sembra tornare indietro dopo l' attacco all'Italia del ...

Tajani, il comunicato della Francia non è sufficiente La Prealpina

Questo è quello che chiede l'Italia e che il ministro Tajani ha ribadito di volere dalla Francia: "Il comunicato non è sufficiente perché non ci sono le scuse, ma da parte francese si nota comunque ..."Ci saranno degli atti riparatori, io mi auguro che la Francia deciderà chi debba farlo, io mi auguro che prendano le distanze. Ma il comunicato di ieri non è stato sufficiente, è stato molto tiepido" ...