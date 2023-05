Tajani “Governo francese in imbarazzo | ma mancano le scuse”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La precisazione dei francesi è stata insufficiente, non ci sono le, il ministro dell'Interno ha detto delle cose incredibili, contro la Meloni, contro il, persino contro l'Italia e gli italiani, andate a risentirlo, è davvero inaudito”. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri, Antonio. Secondo il titolare della Farnesina, quello del ministro dell'InternoDarmanin “è stato un insulto gratuito e volgare ad un Paese amico, alleato, i cui vertici istituzionali sono in perfetta sintonia, per giunta nel primo anno di applicazione del Trattato del Quirinale. Vorrei vedere se Piantedosi avesse detto delle cose simili sulla Francia e sul suo, cosa sarebbe successo, ci sarebbero state delle conseguenze gravissime”. ...