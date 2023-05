(Di venerdì 5 maggio 2023) "Gli obiettivi sono innanzitutto di far rivedere agli italianileader di FI presente che prepara il futuro di FI e del paese. Io mi auguro che possa apparire in video. FI forza di governo, ...

... così Antonio, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Fi, annuncia ai microfoni di Sky Tg24 la presenza domani a Milano di Silvio"in audio o in video" per concludere la ...Lo ha affermato il ministro degli esteri Antoniodal palco della convention di Forza Italia a Milano. Silvio'è in fase di convalescenza, quindi il momento più complicato è stato ...... ha detto il coordinatore nazionale del partito, Antonio. L'attesa è tutta per domani, quando alle 12.30 il leader di FI, Silvio, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele, ...

Tajani: Berlusconi domani alla convention FI (in audio o in video) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...A Milano ha preso il via la due giorni che vedrà alternarsi gli interventi di esponenti del governo e del partito ...