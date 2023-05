Tajani apre la convention azzurra | Noi leali e affidabili

... racconteremo quello che stiamo facendo come forza di governo": così Antonio, ministro degli ...di Silvio Berlusconi "in audio o in video" per concludere la convention di Forza Italia che si...AGI - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloniil cantiere delle riforme e convoca le opposizioni per il primo giro di confronto sul modello ... Parteciperanno i vicepremier Salvini e, la ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, parlando a La7 e a Rainews24 da Milano, dove sila convention di Forza Italia. LItalia non puo' permettere a chicchessia di offenderla. ...

Tajani: Berlusconi domani alla convention FI (in audio o in video) - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il presidente del Consiglio apre il cantiere delle riforme: "Ho in testa un calendario chiaro e serrato". Martedì primo giro di confronto sul presidenzialismo. Italia viva e Azione si presenteranno in ...