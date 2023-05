Tajani a muso duro con la Francia | “Ora chieda scusa”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag – Antoniocon ladopo le esternazioni del ministro Gérald Darmanin contro il premier Giorgia Meloni, come riportato dal Secolo d’Italia.alla: “Ora deversi” Peril comportamento dellaè “un insulto gratuito e volgare ad un Paese amico, alleato. Ora ladeversi”. Il ministro degli Esteri parla al Corriere della Sera, aggiungendo che “la precisazione dei francesi è stata insufficiente, non ci sono le scuse, il ministro dell’Interno ha detto delle cose incredibili, contro la Meloni, contro il governo, persino contro l’Italia e gli italiani, andate a risentirlo, è davvero inaudito”. Inoltre, ha ricordato l’annullamento della sua visita a ...

La reazione del titolare della Farnesina dopo "un insulto gratuito e volgare" del ministro francese: "Un attacco a freddo, una pugnalata alle spalle. Non sono cose che si possono ignorare" ...Antonio Tajani non prende il volo per Parigi dopo le offese del ministro francese al governo Meloni. La replica del Quai d'Orsay: "La Francia vuole lavorare con l'Italia" ...