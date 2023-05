Taglio al cuneo fiscale da Luglio 2023 | effetti e aumenti in busta paga

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilalda maggiosale al 6% e 7%, a seconda del reddito del lavoratore. La misura era stata annunciata con l’approvazione del DEFe poi confermata con il Decreto Lavoro approvato il 1° maggio, e in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale. La riduzione delè di 4 punti percentuali da. Ciò significa che cambiano ancora le bustedei lavoratori dipendenti. Ma solo temporaneamente, per un arco di 5 mesi. Ci saranno nuovie una rinnovata riduzione della pressione. Ma di quanto? In questo articolo vediamo gliindel nuovo ...