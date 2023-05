Superbike oggi | GP Catalogna 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Prende ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale. I piloti entreranno in azione sul circuito del Montmelò con le prime due sessioni di, FP1 alle ore 10.30, mentre la seconda sarà in scena alle ore 15.00 per 90 minuti di lavoro complessivo. Si arriva in Spagna con il padrone di casa per eccellenza, Alvaro Bautista, prontissimo a proseguire nel suo dominio con una Ducati che appare quasi perfetta. Il pilota classe 1984, infatti, comanda la graduatoria con 174 punti, contro i 118 di Toprak Razgatlioglu (-56 lunghezze), quindi terza posizione per Andrea Locatelli con 104. Quarta posizione per Axel Bassani con 77, infine Jonathan Rea solamente quinto con 73 con un distacco già di ben 101 punti. Alvaro Bautista appare già ...