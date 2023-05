Super offerte Amazon | Echo con Alexa scontati fino al 38%

Leggi su europa.today

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tornano in offerta gli smart speakercon a bordo il noto assistente vocale. In promozione numerosi dispositivi con scontial 38% e acquistabili a partire da soli 39 euro. In offerta anchecon schermo e bundle con smart speaker e lampadina intelligente.Dot 5ª...