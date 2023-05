Sul dissesto idrogeologico | il governo prenda una svolta

... per corruzione, per inefficienza, perfinanziario, per cambio radicale della governance ... IL PASSAGGIOcommissariamento dei due enti si è subito scatenata la bagarre politica. Il ...... datato e comunque già superato, rispetto a fondi stanziati per la navigazionePo, sistema ...che assolutamente nulla hanno a che fare con la sicurezza idraulica e la prevenzione del. In ...... - - > 'Considerando il fatto che nelle ultime tre settimane anche i comuni di Petrosino, Ustica e Isola delle Femmine hanno dichiarato ile che esiste una sofferenzapiano dell'...

Maltempo. Non corrisponde al vero quanto pubblicato da 'Open', i ... Emilia-Romagna Notizie

Con la nomina del commissario straordinario, l'esecutivo ha scelto di percorrere una terza via rispetto agli esempi già sperimentati in passato contro le emergenze climatiche. Ma se non dovesse ...FRATTE ROSA - La commissione per la finanza degli enti locali del Ministero dell’interno ha dato parere positivo all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato’ 2019-2021 ...