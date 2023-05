Sul dissesto idrogeologico | il governo prenda una svolta

La Regione sta destinando risorse dello Sviluppo Rurale per ilidrogeologico e per gli ...agricole e agroalimentari nei luoghi dell'alluvione ed è inoltre necessario rivedere le rigidità...... risolvendo situazioni drammatichefronte dell'agibilità, rimaste inaffrontate finché non ce ne siamo occupati' Previsti anche interventi per la messa in sicurezza del territorio dal...... come quellaconsumo di suolo che noi abbiamo adottato. La strategia però deve essere nazionale:... anche attraverso il PNRR, per la prevenzione delo delle frane, noi potremmo fare questi ...

L'inchiesta sul dissesto della Maspero: indagato (e perquisito) il ... La Provincia di Como

Fino ad agosto dell’anno scorso era il suo vice, e lo è stato per nove anni e sei mesi, oggi è l’avversario da battere. A San Marco la Catola, il sindaco uscente, Paolo De Martinis, deve vedersela con ...Nuovi guai giudiziari per l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. È stata notificata la chiusura di una nuova indagine coordinata dalla Procura di Paola per l’imprenditore, già indagato per b ...