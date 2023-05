Sudan | l' Unicef | Ogni ora uccisi o feriti sette bambini

L'allarme diL'lancia l'allarme sul numero di bambini uccisi e feriti nei sanguinosi scontri scoppiati inil 15 aprile: in media, sette bambini ogni singola ora nei primi 11 giorni di combattimenti ...Almeno 190 bambini sono stati uccisi e altri 1.700 sono rimasti feriti dall'inizio dei combattimenti in, il 15 aprile, fino al 25 aprile. E' quanto afferma un portavoce dell', James Elder,..., la mattanza di bambini. A darne conto, in una nota ufficiale, è l', l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia. Allarme'La situazione insta precipitando verso la catastrofe e i bambini sono sempre più coinvolti nel fuoco incrociato. Anche se non siamo in grado di confermare le stime a causa dell'...

