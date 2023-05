“Subtract” la recensione del nuovo album di Ed Sheeran | un viaggio di paura | depressione e ansia

(Di venerdì 5 maggio 2023) In una società abituata ad aggiungere, a volte, si sente il bisogno di sottrarre: essenziale nella sua forma più totale, dalle parole alla musica, ildi Eduscito il 5 maggio 2023, si presenta come la versione musicale dei pensieri di un diario, ve lo raccontiamo nella nostra– il diario personale di Ed14 tracce: uncorposo, presentato anche nella versione Deluxe da 18 tracce, di cui 4 bonus track.è il frutto della collaborazione con Aaron Dessner dei “The National” e il fotografo Annie Leibovitz. Le 14 tracce sono il prodotto di una scrematura di oltre 100 brani, di cui 30 sono stati prodotti in un solo mese dae Dessner. Non ...

Il musicista dei National è ovunque ined è riuscito nell'opera di portare all'essenzialità il suono di Sheeran. Il disco nell'edizione deluxe dura un 'ora precisa con quattro bonus track. ...Ma al di là del successo commerciale,verrà ricordato come una delle vette della carriera del cantautore di Halifax . Perch, a parte qualche episodio monotono ( Dusty ), è un album intenso ...' - ' () esce il 5 maggio per Warner Music e mostra il nuovo modo di intendere la musica di un uomo che ha attraversato una burrasca, per uscirne più forte. "Scrivere canzoni è la mia terapia.

Ed Sheeran: la recensione di Subtract Panorama

Sottrazioni su sottrazioni. Anche quella di questi giorni, che stava sottraendo Ed Sheeran dal suo lavoro come cantante per difendersi in tribunale contro le accuse di plagio ...L'album meno pop di Ed Sheeran è anche il suo lavoro più onesto e spoglio: la musica, in '- (Subtract)' diventa terapia.