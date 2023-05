Studenti si tingono i capelli di azzurro per il Napoli campione Il deputato Cangiano | “Mi avete fatto commuovere”

(Di venerdì 5 maggio 2023) In onore del terzo titolo nazionale ottenuto dalla squadra preferita, glidi un istituto scolastico situato nella regione napoletana hanno espresso al direttore la loro volontà di frequentare le lezioni con itinte di. L'articolo .

Giroland, Carovana, Reporter per un giorno, Giro Express: le ... ADC Group

Ancora una volta la didattica si mischia al folklore e alla passione calcistica degli studenti, in questo caso condivisa anche dagli “adulti”. Il caso è stato riportato da Il Corriere della Sera: degl ...AREZZO Bennati, Fiordigiglio, Sorbi e Tinti salgono in cattedra per farsi portavoce dei valori dello sport tra gli studenti. Si chiama "Io ti rispetto", il progetto di educazione civicosportiva, patro ...